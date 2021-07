Stadio della Roma, domani closing Eurnova-Vitek per i terreni di Tor di Valle

Alle 12 andrà in scena l'atto del passaggio di proprietà dei terreni su cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo impianto giallorosso

Domani verrà formalizzato un altro step importantissimo per la fine del progetto dello Stadio della Roma nel progetto di Tor di Valle. In attesa della revoce ufficiale dell'interesse pubblico, come riporta 'Il Tempo', per domani alle 12 è fissato il closing dal notaio tra Eurnova e Vitek per la cessione dei terreni di Tor di Valle. Il magnate ceco, quindi, passerà anche formalmente a essere proprietario dell'area su cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo impianto della Roma, progetto poi naugrafato.