Stadio della Roma, altro nulla di fatto: niente revoca, domani nuova convocazione

Dopo la terza chiamata, non è stato raggiunto il numero legale (16): unico intervento quello della consigliera Cristina Grancio

Un altro nulla di fatto per la revoca del pubblico interesse sul progetto Stadio della Roma a Tor di Valle. Il voto era previsto per oggi pomeriggio, come anche auspicato dalla sindaca Virginia Raggi, ma dopo l'illustrazione da parte dell'assessore all'Urbanistica Montuori e l'inizio della discussione che ha visto il solo intervento di Cristina Grancio, è stato chiesto l'azzeramento delle postazioni dei consiglieri. È infatti caduto subito il numero legale (16) ed è stata chiusa la seduta del consiglio in Aula Giulio Cesare. Si andrà domani alle 14 in seconda convocazione dopo che anche la terza chiamata è andata deserta.