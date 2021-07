Raggi sullo stadio della Roma: “Oggi dovrebbe arrivare revoca su Tor di Valle”

La sindaca si è soffermata sulla questione relativa al nuovo impianto dei giallorossi

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha parlato a Radio Roma Capitale della revoca dell'interesse pubblico sull'area di Tor di Valle, la zona in cui sarebbe dovuto sorgere lo stadio dei giallorossi. Secondo la sindaca la revoca "dovrebbe essere approvato oggi dall'Aula Giulio Cesare". Raggi ha poi proseguito: "Non appena abbiamo capito che la As Roma non avrebbe voluto procedere su Tor di Valle abbiamo approvato una delibera in giunta per revocare il progetto, fino a oggi i consiglieri sono stati poco convinti ma oggi la delibera dovrebbe arrivare in Aula ed essere approvata. Come già noto ho denunciato Eurnova. Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione: revocare questa delibera significa aprire una nuova strada, portare nuovi progetti e investimenti a Roma, incrociamo le dita perché oggi pomeriggio ci dovrebbe essere il voto in Aula".