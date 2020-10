Stadio, Dan Meis torna a Roma: in programma un incontro con Friedkin

Dalla cornice di Piazza Navona, Dan Meis si gode un bel giorno di sole romano dopo il viaggio dagli States. L’architetto che ha progettato lo stadio della Roma è tornato ieri in Italia. In linea con il protocollo anti-covid, l’americano è partito dalla California con l’autorizzazione per “esigenze lavorative”. In programma un incontro con la nuova proprietà per fare un punto sul futuro dell’impianto che dovrà sorgere a Tor di Valle, segno che il cambio di area al momento resta un’ipotesi remota. Si tratta del primo meeting tra Meis e i Friedkin. L’architetto, che insieme a Pallotta aveva immaginato la nuova casa della Roma, spera ancora che il suo progetto possa diventare realtà.

“Il progetto sarà prezioso anche per i nuovi investitori” aveva detto Meis a Forzaroma.info lo scorso maggio. Per il momento i Friedkin non si sono esposti pubblicamente sul progetto di Tor di Valle, ma hanno incontrato la sindaca Raggi che ha dichiarato a più riprese la volontà di chiudere l’iter prima delle prossime elezioni, previste per la primavera 2021.