Sponsor tecnico, ds e stadio: l’universo Roma sta per cambiare. Ecco la situazione

Esattamente due mesi fa, James Pallotta stava vivendo le sue ultime ore da presidente della Roma, prima di fare posto alla nuova proprietà. Dopo quasi sessanta giorni di gestione Friedkin, il club sembra lo stesso lasciato dal vecchio presidente, ma nelle stanze di Trigoria ci si muove a grandi passi e con ambizione. Per Dan e Ryan gli affari sono cosa seria. E mentre a Houston il gruppo di famiglia annuncia il lancio di un nuovo business (è nata Accelerated Solutions Group, azienda che produce accessori per automobili), il presidente giallorosso e suo figlio lavorano incessantemente per mettere solide basi alla Roma su cui costruire un futuro importante.

Roma: ds, stadio a Tor di Valle e sponsor tecnico

L’attenzione è massima in tutti i settori del club. L’obiettivo primario è mettere a posto il lato sportivo. A Trigoria oggi mancano uomini di calcio. Guido Fienga ha preso in mano l’ultimo calciomercato, ma il Ceo deve (e vuole) occuparsi di altro. Presto arriverà un direttore sportivo e probabilmente verrà affiancato da un direttore generale. Insieme dovranno costruire la rosa, tenendo conto delle linee guida dettate dal club. I nomi in pole per il ruolo di ds sono quelli di Paratici, Campos e Rangnick. Gandini o la suggestione Totti i favoriti per la poltrona di dg.

Spostandoci sul ramo amministrativo, la mission principale dei Friedkin è far crescere i ricavi della società. Un futuro importante non può prescindere da questo passo. Ci ha provato anche Pallotta prima di loro, con risultati rivedibili. La strada principale per riuscirci porta sempre allo stadio di proprietà. Il progetto di Tor di Valle è alla curva finale e in sinergia con il magnate ceco Vitek (vicino all’acquisto dei terreni), i lavori possono cominciare davvero a stretto giro. Nei fatti c’è da registrare un rallentamento da parte dei Friedkin, che stanno ragionando sulla possibilità di cambiare area e lanciare così un nuovo progetto, cancellando quello presentato da Dan Meis sette anni fa.

Il Coo Calvo continua a lavorare anche sul lato sponsor. Il focus principale è su quello tecnico, che dovrà produrre le maglie da gioco del prossimo anno. Dopo l’addio anticipato a Nike, in ballo ci sono discorsi con diverse pretendenti. La favorita al momento è New Balance, con cui si sta ragionando per un contratto quadriennale. Attenzione importante anche per il main sponsor. Al termine di questa stagione si esaurirà il rapporto con Qatar Airways, che ha versato 40 milioni in tre anni nelle casse giallorosse. La Roma sta provando a negoziare un prolungamento, ma sono in corso contatti con altre aziende che possono prendere il posto sulla maglia giallorossa occupato dalla compagnia aerea.