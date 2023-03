Spinazzola: “Risultato pesante, andiamo avanti uniti verso un unico obiettivo”

Stavolta è entrato a gara in corso, mettendo il sigillo sulla sua fascia e concedendosi qualche sgasata. Leonardo Spinazzola è ormai tornato ad alti livelli e con lui la Roma ha una freccia in più che può cambiare le partite e addirittura la stagione. "Altro risultato pesante, avanti così uniti verso un unico obiettivo", ha scritto l'esterno giallorosso su Instagram per festeggiare la vittoria contro la real Sociedad. Spinazzola è in uno stato di forma importante, lui stesso lo ha confermato: "Da gennaio di quest'anno ho finalmente sentito che potevo tornare al meglio".