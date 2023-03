Spinazzola: “Vogliamo la qualificazione. Da gennaio ho sentito che stavo tornando”

Le parole dell'esterno giallorosso: "Sto riprendendo il mio ritmo e sono molto contento di poter spingere con intensità per tutti i 90 minuti. A metà percorso ho visto che non stavo migliorando e tutto era nero"

Redazione

Leonardo Spinazzola, a poche ore dalla partita di Europa League contro la Real Sociedad, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Tra i tanti argomenti trattati, oltre ovviamente alla partita di questa sera, anche l'infortunio e la vittoria della Conference League.

Leonardo, sei finalmente tornato ai tuoi livelli. Ti senti bene come prima dell'infortunio? "Non lo so, ho bisogno di tempo. È ancora presto, sto riprendendo il mio ritmo e sono molto contento di poter spingere con intensità per tutti i 90 minuti".

È stato un lungo viaggio. "Sì, a metà percorso ho visto che non stavo migliorando e tutto era nero. Da gennaio di quest'anno ho finalmente sentito che potevo tornare al meglio".

La sfortuna ti ha fermato nel momento migliore. Durante gli Europei si è cominciato a parlare di lei anche a Madrid? "Vedere il proprio nome legato a club così importanti ti fa emozionare, ma in quel momento ero concentrato sull'Europeo. Poi è successo quello che è successo".

Ha detto che avrebbe fatto la guerra per Mou. "L'allenatore mi ha dato fiducia e rassicurato giorno dopo giorno. Ha vissuto i miei momenti di illusione e anche quando ero fisicamente a Trigoria, ma mentalmente su un altro pianeta. Sa dare serenità al gruppo, vuole il meglio, ma si basa sull'atteggiamento, non solo sui risultati. Se dai tutto in campo, lui non dice nulla anche se perdi.

Quale Roma troverà il Real? "Una squadra con identità, affamata, che vuole batterli e qualificarsi. L'Europa League è fondamentale per noi e quest'anno abbiamo obiettivi importanti, che stiamo vivendo partita per partita".

E quale Real Sociedad si aspetta? "Stanno facendo bene nella Liga, sappiamo che vogliono la palla e li analizziamo con i video. Facciamo diverse sessioni con l'allenatore, prima, durante e dopo l'allenamento. Saranno due partite molto difficili".

Si troveranno di fronte Oyarzabal, che hanno battuto all'Europeo. "È un grande giocatore, ma non è l'unico per il Real. Dobbiamo essere uniti in entrambe le fasi, senza guardare ai singoli nomi".

Sarà una grande notte europea e lei, al di là dell'Europeo, ne ha vissuta un'altra con la Juve, nella vittoria per 3-0 sull'Atleti nel 2019. Avete giocato una partita spettacolare. "Uno dei ricordi più belli della mia carriera. È stata la mia prima, e finora unica, partita in Champions League. Ed è stata perfetta".

Cristiano ha segnato una tripletta indimenticabile. Che compagno di squadra era? "Quello che mi è rimasto impresso è la sua umiltà. Molti non la pensano così, ma lui è fatto così e questa è la cosa che mi ha colpito di più, a parte il calcio che tutti conoscono. Ci sono tanti giocatori che sono molto più credibili e non sono bravi la metà di Cristiano".

Da quella Juve si è rivisto a Roma con Dybala. "Paulo è un campione che può risolvere una partita in qualsiasi momento. È un ragazzo positivo, allegro, che ci ha dato molto dentro e fuori dal campo. Spero che segni una doppietta per il Real".

Gli argentini sono andati ai Mondiali (e sono tornati campioni), l'Italia no: come è potuto succedere ai campioni d'Europa? "È una questione di calcio. La partita con la Macedonia, se l'Italia la rigiocasse 100 volte, la vincerebbe 99 volte. Questo sport sta cambiando, non si vedono più squadre piccole che vincono cinque o sei a zero. Tutti si preparano meglio dal punto di vista tattico e ti rendono le cose più difficili. È stata dura, ma ci rifaremo.

Mancini sta cercando di ricostruire la magia dell'Europeo: è vero che sapevate di arrivare fin qui? "Sì, in quel gruppo spettacolare c'era qualcosa nell'aria che non so spiegare. Si aveva la sensazione di poter vincere sempre e questo è stato mantenuto fino all'ultimo rigore a Wembley".

Di quel gruppo faceva parte anche il grande Vialli. "Un elemento fondamentale. Era la nostra forza. Parlava poco, ma ogni parola ti arrivava alla testa, al cuore, all'anima. Senza di lui non avremmo vinto. Prima di ogni partita c'era un suo discorso che ti faceva riflettere, ti faceva sentire forte e, soprattutto, fortunato. Mi manca e mi mancherà. Molto.

Immagino che averlo vicino, nei primi giorni dell'infortunio, sia stato importante. "Non solo nei primi giorni. Mi ha sostenuto per tutti i mesi del mio recupero. Ecco com'era".

Dopo aver vinto un Campionato Europeo, ha potuto vivere un titolo internazionale con la Roma. Che festa è stata per la Conference? "È stata pazzesca, inspiegabile. Quando abbiamo sollevato la Coppa, ho detto "domani a Roma capiremo cosa abbiamo fatto". Era così grande che non siamo riusciti a finire il girone di ritorno con il pullman... Mi hanno detto che vincere a Roma è come vincere 100 volte altrove. Ed è vero".

Legamento crociato del ginocchio nel 2018, tendine d'Achille nel 2021... Possiamo dire che il meglio della sua carriera, finalmente, inizia oggi? "No, non diciamo nulla (ride).