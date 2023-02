Spalletti furioso nel fuorionda: “Parlano ancora di come ho gestito Totti e Icardi”

Il Napoli vince 2-0 contro l'Eintracht in Champions League, ma Luciano Spalletti non è per niente tranquillo. L'allenatore toscano, prima di intervenire a Sky nel post partita, si è lamentato di aver sentito in diretta tv commenti riguardanti le sue esperienze passate, alla Roma e all'Inter. "Mi parlano ancora di Totti e Icardi, di come ho gestito Totti e Icardi. Poi ora a uno gli telefono per bene, gli faccio vedere come ho gestito Totti e Icardi", ha detto Spalletti prima di iniziare l'intervista.