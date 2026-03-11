Soulé vede la luce: ecco quando può tornare a disposizione di Gasperini

Matias Soulé ora vede la luce in fondo al tunnel. In questi giorni l'argentino è finalmente tornato a riassaporare il campo e questa settimana sarà dedicata alla fase di riatletizzazione. Come riportano 'Il Messaggero' e il 'Corriere della Sera', l'idea resta quella di provare ad essere a completa disposizione per il ritorno del 19 marzo col Bologna in Europa League. Domani e col Como sarà ancora out, al più tardi si rivedrà in campo per la partita con il Lecce, ultima prima della sosta.