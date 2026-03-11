Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Soulé vede la luce: ecco quando può tornare a disposizione di Gasperini

news as roma

Soulé vede la luce: ecco quando può tornare a disposizione di Gasperini

Soulé vede la luce: ecco quando può tornare a disposizione di Gasperini - immagine 1
L'argentino in questa settimana seguirà un programma di riatletizzazione dopo aver riassaporato già il campo
Redazione

Matias Soulé ora vede la luce in fondo al tunnel. In questi giorni l'argentino è finalmente tornato a riassaporare il campo e questa settimana sarà dedicata alla fase di riatletizzazione. Come riportano 'Il Messaggero' e il 'Corriere della Sera', l'idea resta quella di provare ad essere a completa disposizione per il ritorno del 19 marzo col Bologna in Europa League. Domani e col Como sarà ancora out, al più tardi si rivedrà in campo per la partita con il Lecce, ultima prima della sosta.

Leggi anche
Cassano sul ritorno di Totti: “Gli ho detto di lasciar perdere se deve fare la sagoma”
Florenzi: “Paragoni stupidi con Totti e De Rossi. Rigiocherei Roma-Liverpool col Var”

© RIPRODUZIONE RISERVATA