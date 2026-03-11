Forzaroma.info
Cassano sul ritorno di Totti: “Gli ho detto di lasciar perdere se deve fare la sagoma”

L'ex fantasista giallorosso: "Non può fare la vecchia gloria, deve studiare e sentirsi utile"
Il ritorno di Francesco Totti alla Roma resta un grande tema d'attualità per la Roma, anche se ora tutte le attenzioni sono naturalmente sul campo come ha fatto notare Gasperini. Ma i discorsi sono in piedi, sempre con i dubbi legati al ruolo. A tal proposito si è espresso anche Antonio Cassano, che al 'Corriere della Sera' ha rivelato: "Qualcosa c’è stato. Ma se deve tornare per fare la sagoma, gli ho detto di lasciar perdere. Deve sentirsi utile e deve studiare e imparare il lavoro. Non può fare la vecchia gloria".

