Solbakken in campo 45 minuti in amichevole. Dalla Norvegia: nelle prossime ore a Roma

Ola Solbakken è atteso nelle prossime ore a Roma, verosimilmente tra domani e martedì. In ogni caso ora l'attaccante classe '99 è libero, oggi è sceso in campo per l'ultima partita programmata con la nazionale. Norvegia e Finlandia hanno pareggiato in amichevole con il risultato di 1-1 per i gol di Kallman e Sorloth: Solbakken è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Daehli. Tutto liscio per l'esterno destro, nessun infortunio, per cui ora può sostanzialmente partire la sua avventura giallorossa. In Norvegia, 'Nettavisen' conferma che il giocatore arriverà forse già domani nella capitale per completare il ciclo di visite mediche