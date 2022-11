Shomurodov per ‘Calcio con il Cuore’: consegnato defibrillatore ad una scuola calcio

Nuova iniziativa sociale per la Roma. Questa volta il protagonista è stato Eldor Shomurodov che, come si legge da una nota della società, ha preso parte all'ultima tappa di ‘Calcio con il Cuore’, progetto lanciato dal club nel 2018. L'indomani del pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'uzbeko ha visitato i ragazzi della scuola calcio ASD Atletico Nativity, consegnando un defibrillatore. In seguito, è stato fatto un corso di primo soccorso e di abilitazione all'uso dell'apparecchio rivolto ai ragazzi. Come si legge sul sito ufficiale del club giallorosso, questo progetto "offre l’opportunità ai giovani allievi di avviare dei percorsi utili a confrontarsi con situazioni di emergenza e apprendere le misure salvavita essenziali da applicare".