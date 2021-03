Shakhtar, analisi tattica e lavoro sui calci piazzati in vista della Roma

Lo Shakhtar di Luis Castro vede avvicinarsi la sfida dell’Olimpico contro la Roma. Il gruppo si è allenato oggi sostenendo una seduta improntata sulla teoria e l’analisi dei giallorossi di Fonseca. Poi palestra e un’ora di esercizi sul campo, con particolare attenzione alle situazioni tattiche da calcio piazzato. Prima dell’allenamento la squadra e lo staff sono stati sottoposti ai tamponi Covid e tutti insieme domani partiranno alla volta di Roma, con Castro che in serata terrà la conferenza stampa pre gara. A margine della seduta ha parlato anche il difensore Vitao, che ha messo in guardia i giallorossi parlando della grande voglia degli ucraini di fare risultato dopo un periodo di prestazioni non brillanti.