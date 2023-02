Serra, chi è l’arbitro che ha pianto in Milan-Spezia e ha fatto infuriare Mourinho

“Fatti i c** tuoi”, questa la frase di Serra che ha fatto andare su tutte le furie Mourinho al 46’ del secondo tempo. José aveva chiesto delle spiegazioni al IV uomo su un contatto di gioco tra Kumbulla e Tsadjout.L’assistente dell’arbitro ha risposto in modo poco rispettare e lo Special One ha perso la testa: “Non ero mai stato trattato così in trent’anni”. Piccinini ha poi espulso il mister.