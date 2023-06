Serie A, ufficializzate le date del prossimo anno: un solo turno infrasettimanale

Inoltre sono state comunicate anche le date delle gare di Coppa Italia. Tra dicembre e gennaio andranno in scena gli ottavi di finale

Mancano meno di due mesi all'inizio della stagione 2023/2024. Mercoledì alle ore 12 ci sarà il sorteggio del calendario e oggi la Lega Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato. Si inizia il 20 agosto e si finisce il 26 maggio 2024. Ci sarà un solo turno infrasettimanale (27/09) e 4 pause per le nazionali: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Inoltre sono state comunicate anche le date delle gare di Coppa Italia. Tra dicembre e gennaio andranno in scena gli ottavi di finale. I quarti di finali il 31/01 mentre la semifinale d'andata il 3 aprile e quella di ritorno il 24. La finale è in programma il 15 maggio.