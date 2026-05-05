Serie A, Simonelli: “Derby alle 12:30? È positivo, lo vedranno anche in Oriente”

Ezio Simonelli , presidente della Lega Serie A, è intervenuto a margine del Merger & Acquisition Summit 2026, affrontando diversi temi legati al campionato. Tra questi, anche il prossimo derby della Capitale : "Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente", ha dichiarato Simonelli, commentando una scelta di orario che ha già sollevato numerose polemiche.

Durissima la posizione di Maurizio Sarri: "Giocare a quell’ora è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare". Sul tema è intervenuto anche Gian Piero Gasperini, nel post partita contro la Fiorentina: "Il problema è che non ci sono altri orari. Non penso che qualcuno sia felice di giocare alle 12:30. Però mi hanno spiegato che giocare di sera non è possibile per motivi di ordine pubblico, mentre il lunedì alle 18 sarebbe ancora peggio. Almeno giochiamo domenica".