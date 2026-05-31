Dopo aver diramato i nuovi valori di mercato dei singoli calciatori, il noto portale Transfermarkt ha pubblicato la classifica del valore delle squadre di Serie A. Anche in questa graduatoria, come accaduto in campionato, la Roma si piazza al terzo posto con un valore totale di 466 milioni e 27 giocatori in rosa, alle spalle dell'Inter campione d'Italia (647 milioni, 24 giocatori) e della grande delusa Juventus (500 milioni con 25 calciatori). Dietro ai giallorossi Milan, Atalanta, Napoli e Como. Proprio la squadra di Fabregas, però, è la squadra che ha avuto una maggior crescita rispetto al rilevamento di settembre 2025, con un +137 milioni di euro. Subito dietro i lariani la Roma di Gasperini, che rispetto a inizio anno ha avuto una crescita di 76 milioni di euro.

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