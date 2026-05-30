La stagione della Roma è terminata con un ottimo terzo posto in classifica che è valso la qualificazione in Champions League 7 anni dopo l'ultima volta. Un risultato che Gasperini, alla prima annata sulla panchina giallorossa, si era prefissato come obiettivo e che è riuscito a raggiungere anche grazie all'apporto di Malen. L'attaccante olandese, diventato ufficialmente giocatore della Roma pochi giorni fa, dal suo arrivo a gennaio si è caricato la squadra sulle spalle a suon di gol. E anche il noto portale Transfermarkt, nell'aggiornamento dei valori di mercato dei calciatori di Serie A al termine della stagione, non ha potuto non tenerne conto. Bobby, infatti, ha ora un valore di mercato pari a 45 milioni di euro, 10 in più rispetto all'ultimo update. Malen è il secondo calciatore della Roma più prezioso, secondo solo a Koné (50 milioni). A completare il podio giallorosso c'è Wesley (40 milioni).

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Un aumento identico a quello del numero 14 lo ha avuto Pisilli, il cui valore di mercato oggi si aggira sui 30 milioni (+10 rispetto all'ultimo rilevamento). Sale il valore di mercato anche di El Aynaoui (23 milioni) e Ghilardi (18), cresce anche Celik (14). Crollano, invece, le quotazioni del lungodegente Ferguson (ora vale 20 milioni, -5 rispetto all'ultimo aggiornamento) e di Angeliño (-5.5, ora vale 4.5 milioni di euro). In discesa anche Tsimikas (-3.5 milioni), Zaragoza (-2) e Pellegrini (-1, ora la sua valutazione di mercato si aggira attorno agli 8 milioni).