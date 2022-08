Serie A, nella squadra della settimana ci sono Smalling, Pellegrini e Dybala

La Roma, dopo il successo di Salerno, vince per 1-0 anche contro la Cremonese e si presenta con 6 punti al big match di sabato con la Juventus. La partita di ieri sera l'ha decisa con un colpo di testa Chris Smalling. Il difensore giallorosso è stato inserito nel 'Team of the Week' della Serie A su WhoScored.com insieme ai compagni Lorenzo Pellegrini, autore dell'assist per il centrale inglese, e Paulo Dybala. Il capitano romanista ha ricevuto il secondo voto più alto (8.6) dopo il portiere dei grigiorossi Ionut Radu (8.7), protagonista con le sue parate nella serata dell'Olimpico.