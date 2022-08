Roma, 8 vittorie per 1-0 con Mourinho: meglio di tutti in Serie A

La Roma vince anche la seconda giornata di campionato per 1-0 contro la Cremonese. Decisivo il gol di testa di Chris Smalling, che trova la rete da tre punti sul calcio d'angolo perfetto di Lorenzo Pellegrini. Come riferisce OptaPaolo, dall'arrivo di José Mourinho la squadra giallorossa ha vinto 8 partite per 1-0 in Serie A. In Italia nessuna formazione ha fatto meglio dei capitolini con questo esatto punteggio nel parziale nei campionati 2021/22 e 2022/23.