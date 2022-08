Serie A, dopo due giornate Roma prima per tiri nello specchio della porta

La Roma vince le prime due giornate di Serie A e si presenta con 6 punti al big match dello Stadium contro la Juventus. I giallorossi in questo avvio di stagione, con Salernitana e Cremonese, hanno calciato 47 volte verso il portiere avversario, lo stesso numero del Napoli. Di queste, per ben 17 occasioni i calciatori capitolini hanno inquadrato lo specchio della porta. In campionato solo l'Inter ha fatto come la Roma. La nota negativa riguarda i gol segnati, solo 2, per la tanta mole di gioco creata, ma sono arrivati anche due clean sheet per Rui Patricio. I tiri fuori dallo specchio dei giallorossi, invece, sono stati 15.