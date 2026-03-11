Como-Roma, arbitra Massa: con lui la vittoria manca da 9 partite. Al VAR Fabbri

La Roma domani sera scenderà in campo a Bologna per l'andata degli ottavi di Europa League, ma ad attenderla c'è già l'ennesimo scontro diretto per la Champions. Domenica alle 18 infatti i giallorossi si giocheranno una buona fetta di quarto posto nella trasferta di Como, con la squadra di Fabregas che pochi giorni fa ha agganciato quella di Gasperini. L'AIA ha reso note le designazioni e l'arbitro scelto per la sfida del Sinigaglia è Davide Massa di Imperia. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, il IV Uomo Sozza mentre Var e AVar rispettivamente Fabbri e Gariglio. Per il fischietto ligure sarà il 34esimo incrocio con i giallorossi: è la squadra da lui più arbitrata insieme alla Lazio (34). Il bilancio di Massa nei 33 precedenti con la Roma recita un bilancio di 10 vittorie, 11 sconfitte e 12 pareggi. Con il fischietto di Imperia la Roma non vince però da 9 partite, ovvero da Inter-Roma 1-2 dell'1 ottobre 2022.