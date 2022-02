Sergio Oliveira dopo Sassuolo-Roma: “Grazie a tutti i tifosi presenti ieri”

Il centrocampista giallorosso commenta sui social l'ultima partita di Serie A: "sempre insieme"

Sergio Oliveira ringrazia i tanti tifosi della Roma che ieri erano presenti al Mapei per il match contro il Sassuolo. Tramite una storia sul suo profilo Instagram l'ultimo arrivo giallorosso commenta così la partita: "I buoni marinai non sono mai stati fatti su mari calmi. Sempre insieme" - poi aggiunge - "grazie a tutti i tifosi che hanno fatto un grande sforzo per viaggiare e supportarci".