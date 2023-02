Senza Dybala ci pensa Solbakken: gol da Champions. Verona ko 1-0, Roma terza

Il norvegese trova la prima rete in maglia giallorossa e regala tre punti a Mourinho. Giovedì il Salisburgo

Daniele Aloisi

La Roma piega il Verona 1-0 grazie alla prima rete in maglia giallorossa di Ola Solbakken. Mourinho gestisce i titolari e ottiene il massimo risultato col minimo sforzo. Aggancio al Milan, vittorioso sabato, e terzo posto in classifica. La Roma nel primo tempo perde Abraham per un colpo subito allo zigomo sinistro, ma trova la rete del vantaggio con Solbakken. Ola alla prima da titolare fa urlare di gioia i 60mila dell'Olimpico e ripaga la fiducia dello Special One. Nel secondo tempo regna la noia e il Verona non si rende mai pericoloso. Tre punti in cassaforte per Mou. Giovedì il ritorno dei play off col Salisburgo.

Solbakken segna all'esordio: Roma in vantaggio all'intervallo — Mourinho cambia rispetto alla sfida con il Salisburgo. Fuori Dybala e Pellegrini per infortunio e prima da titolare per Solbakken. Il norvegese ha la prima potenziale occasione del match al 2', ma la palla in profondità di El Shaarawy è troppo lunga. Finisce dopo appena 15 minuti la gara di Abraham, costretto al cambio per un colpo subito in pieno volto. Si affacciano gli sclaigeri al 22' con Tameze che calcia alto. Prima conclusione verso lo specchio della porta per i giallorossi. Dawidowicz perde un pallone velenoso, Spinazzola intercetta e carica il destro, ma Montipò respinge in corner. Allo scadere del primo tempo arriva la prima rete in giallorosso di Solbakken. Ola viene lanciato in profondità da Spinazzola e col sinistro in diagonale buca l'estremo difensore gialloblù. Dopo 5 minuti di recupero si conclude la prima frazione sul risultato di 1-0.

Poche emozioni nel secondo tempo: Verona ko e giallorossi terzi — La seconda frazione si apre con un cambio per i gialloblù. Escel Hien ed entra Coppola. La squadra di Zaffaroni ci prova con Doig che calcia all'interno dell'area di rigore, ma è bravo Cristante a murare. Mourinho cambia le carte in tavola ed effettua i primi cambi al 70': escono Solbakken e Karsdorp ed entrano Zalewski e Celik. Nel finale di gara spazio anche a Wijnaldum. Poche emozioni nel secondo tempo, l'unica occasione capita sulla testa di Belotti. Montipò con un miracolo gli nega il gol. Finisce 1-0 per la Roma grazie alla rete di Solbakken. Giovedì l'appuntamento in Europa League contro il Salisburgo.

Roma-Verona 1-0, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (Celik 70'), Cristante, Bove, Spinazzola; Solbakken (Zalewski 70'), El Shaarawy (Wijnaldum 86'); Abraham (Belotti 15'). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Zalewski, Wijnaldum, Matic, Pellegrini, Camara, Tahirovic, Volpato, Majchrzak, Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien (Coppola 46'), Dawidowicz; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic (Braaf 59'), Ngonge (Kallon 76'); Gaich (Lasagna 59'). Allenatore: Zaffaroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Ceccherini, Coppola, Faraoni, Abildgaard, Cabal, Braaf, Joselito, Kallon, Lasagna, Terracciano, Verdi.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Bindoni-Imperiali. IV uomo: Massimi. VAR: Chiffi. AVAR: Di Martino.

Marcatori: Solbakken 45' (R)

Ammoniti: Hien (V), Smalling (R), Ngonge (V)

Spettatori: 61.009