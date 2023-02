Roma, infortunio Abraham: ferita alla palpebra inferiore e punti di sutura

Doccia fredda per la Roma. Abraham è stato costretto ad uscire dal campo dopo aver subito un colpo in pieno volto da Mancini. Il numero nove è uscito dolorante e al suo posto è entrato Belotti. L'attaccante inglese era in dubbio per la gara a causa di un'influenza, ma aveva stretto i denti. La sua partita è durata appena 14 minuti e dovrà rimandare l'appuntamento col il 50esimo gol nei maggiori 5 campionati europei. Nelle prossime ore effettuerà degli accertamenti per verificare la sua disponibilità per il match col Salisburgo in programma giovedì. Tammy ha postato una foto su Instagram in clinica mentre si medica l'occhio e rassicura i tifosi: "Grazie per i messaggi, starò bene". L'attaccante ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore che ha necessitato un intervento di sutura.