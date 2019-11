Schick, il primo gol al Lipsia è una perla: super giocata e cucchiaio – VIDEO

La storia d’amore tra il Lipsia e Patrick Shick può finalmente iniziare. Nel match di oggi giocato in trasferta sul campo del Paderborn il centravanti ceco, che partiva per la prima volta da titolare, è stato il protagonista indiscusso mettendo a segno dopo appena tre minuti a segno il gol del vantaggio. E che gol: l’attaccante si è girato in un fazzoletto all’interno dell’area di rigore e ha battuto con un cucchiaio elegantissimo il portiere in uscita. Delirio dei tifosi del Lipsia e inizio della goleada per la squadra del giovane tecnico Nagelsmann, rimontata poi dai padroni di casa.