Sassuolo-Roma, oggi parte la vendita dei biglietti: settore ospiti a 35 euro

Da oggi alle 15 si potranno acquistare i biglietti per Sassuolo-Roma. Il match del Mapei Stadium, valido per la quattordicesima giornata di Serie A, è in programma mercoledì 9 Novembre alle ore 18:30. Il club neroverde rende noto anche il costo dei biglietti per il settori ospiti (Tribuna Nord) riservato ai tifosi romanisti: 35 euro. Ecco il comunicato del Sassuolo.