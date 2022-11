Sassuolo-Roma, la moviola: ammoniti Zaniolo e Laurienté per proteste

Sassuolo-Roma, match della quattordicesima giornata di Serie A, è affidato all'arbitro Giovanni Ayroldi. Il direttore di gara viene coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Liberti, il quarto uomo è Valeri. Al Var c'è Abisso, mentre Banti è l'AVar. Per il fischietto di Molfetta il bilancio con i giallorossi è positivo: due vittorie in campionato contro Benevento ed Empoli. Meno piacevole il precedente con Abisso (Var di questa sera) della scorsa stagione. In occasione dell'espulsione di Zaniolo poco dopo il gol annullato contro il Genoa, José Mourinho aveva dichiarato: "Ho parlato con l'arbitro, perché secondo ha sbagliato sull'espulsione. Se Zaniolo giocasse nell'Inter, nella Juventus o nel Milan lo avrebbero espulso?".