Cartellino giallo pesante per Bryan Cristante, che nei minuti finali di Sassuolo-Roma ha ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato. Di conseguenza, il jolly giallorosso sarà costretto a saltare per squalifica la prossima gara che il gruppo di Fonseca disputerà in campionato, quella contro il Bologna (si gioca all’Olimpico il prossimo 11 aprile, fischio d’inizio alle ore 18). Il tecnico portoghese, comunque, recupererà Ibanez, oggi squalificato come Villar.