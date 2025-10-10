Maurizio Sarri è un fiume in piena. L'allenatore della Lazio ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club parlando del momento complicato dei biancocelesti e analizzando quanto accaduto fino ad ora. Spazio anche per un ritorno sul derby perso: "La nostra prestazione migliore è stata contro la Roma, una squadra in salute. Perdere ci ha lasciato un grande rammarico. Qualche merito a questi ragazzi bisogna concederlo, mi sento in dovere di difenderli, hanno lottato senza scuse e giocando per fare risultato. La classifica? Forse poteva essere migliore per le partite che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare a fare le prestazioni e probabilmente la riassestiamo. Dobbiamo avere pazienza, non posso averla solo io. Sapevamo tutti delle difficoltà di inizio anno. Siamo in un contesto in cui il livello medio delle squadre è salito. Il Torino è una squadra come noi ora. L’ambiente? Io sono un animale da strada, non so che scrivono o che commenti fanno sui social. Sono uno che vive le sensazioni della strada, e i tifosi che ho incontrato stanno capendo le nostre difficoltà".
Sarri: “Nel derby 5 falli di un giocatore della Roma in 10 minuti, contro il calcio”
Poi Sarri torna su alcuni aspetti del derby che non gli sono piaciuti a livello arbitrale, a proposito del tema del tempo effettivo:"In Italia c’è un modo di giocare molto fisico, certi tipi di contatto non sono fischiati a volte. Nel derby c’è stato un giocatore degli avversari che ha fatto cinque falli in dieci minuti. Erano falli normali, ma tutti contro il gioco del calcio. Io arbitro, al terzo devo ammonire. Aumentare i recuperi? Quest’anno stiamo giocando con un tempo effettivo minore rispetto agli anni scorsi, bisogna fare qualcosa o a livello di conduzione arbitrale o di tempo effettivo". Sarri conclude: "Sarà una stagione di alti e bassi, chi non l'aveva previsto era un folle. Se c'è margine di trovare una strada? Ora prima di tutto ritroviamo i giocatori che abbiamo fuori e vediamo a che punto siamo. Poi cerchiamo di innescare una strada. Il fatto che fosse un anno difficile l’avevo detto. Dobbiamo avere tutti pazienza, io inaspettatamente l'ho trovata".
