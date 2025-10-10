Sarri: “Nel derby 5 falli di un giocatore della Roma in 10 minuti, contro il calcio”

Maurizio Sarri è un fiume in piena. L'allenatore della Lazio ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club parlando del momento complicato dei biancocelesti e analizzando quanto accaduto fino ad ora. Spazio anche per un ritorno sul derby perso: "La nostra prestazione migliore è stata contro la Roma, una squadra in salute. Perdere ci ha lasciato un grande rammarico. Qualche merito a questi ragazzi bisogna concederlo, mi sento in dovere di difenderli, hanno lottato senza scuse e giocando per fare risultato. La classifica? Forse poteva essere migliore per le partite che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare a fare le prestazioni e probabilmente la riassestiamo. Dobbiamo avere pazienza, non posso averla solo io. Sapevamo tutti delle difficoltà di inizio anno. Siamo in un contesto in cui il livello medio delle squadre è salito. Il Torino è una squadra come noi ora. L’ambiente? Io sono un animale da strada, non so che scrivono o che commenti fanno sui social. Sono uno che vive le sensazioni della strada, e i tifosi che ho incontrato stanno capendo le nostre difficoltà".