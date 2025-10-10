Italia-Svezia Under 21 1-0, la sblocca Pisilli. Ndicka a riposo contro Seychelles

In attesa dei 'grandi', in campo domani sera a Tallinn contro l'Estonia, l'Italia Under 21 gioca oggi una partita molto importante nel suo cammino nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. La squadra di Baldini, dopo i primi due successi, cerca la terza vittoria consecutiva, stavolta al Manuzzi di Cesena contro la Svezia. In campo dal 1' c'è Niccolò Pisilli, che con la Roma ha poco spazio e prova a mettersi in mostra con la Nazionale. Il centrocampista giallorosso risponde presente alla chiamata azzurra e sblocca l'incontro al dodicesimo con un destro piazzato dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere. Nel resto del mondo si è giocata anche Seychelles-Costa D'Avorio, finita addirittura 7-0 per gli 'Elefanti'. In campo, però, non è sceso Evan Ndicka, che è rimasto in panchina per tutto il match.