Sangaré saluta il Levante: “Resterete sempre nel mio cuore”

Buba Sangaré ha salutato il Levante con un lungo post Instagram. Il terzino destro è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la Roma. Ha già svolto le visite mediche nelle settimane scorse e ora è atteso solamente il comunicato ufficiale del club giallorosso. Questo il saluto del giocatore: "Ciao granotas, oggi tocca a me salutare tutti voi. 6 anni fa, un ragazzo è arrivato alla città dello sport di bunol con tutta l'illusione di lottare per il suo sogno. Quello che non potevo immaginare è che l'avrei realizzato così presto. Sono arrivato come il più giovane della residenza, e presto quel posto è diventato la mia seconda casa, non dimenticherò mai l'amore che ho provato dal primo momento, chi di noi è stato lì sa di cosa stiamo parlando, sentiamo il club in modo speciale. E a volte i sogni si avverano, e senza aspettarmelo è arrivato il giorno del mio debutto al ciutat. Nella formazione titolare, nel mio stadio e con la mia gente... quel giorno è stato il più speciale della mia vita. Mi sarebbe piaciuto poter giocare ancora molte partite con questa maglia, ma a volte le circostanze fanno sì che le cose non vadano come vorresti. Resterete sempre nel mio cuore".