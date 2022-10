Sampdoria, Stankovic: “Il rigore dopo 6 minuti è stato perfetto per la Roma”

Appena subite gol lei applaude la squadra..."Non posso dire niente ai ragazzi. Mi dispiace per loro e il pubblico che è stato fantastico. La sconfitta brucia, ma siamo stati all'altezza. Abbiamo resistito alla Roma che è una squadra molto forte tecnicamente e fisicamente, veloce ed esperta. Abbiamo risposto bene. Il rigore dopo 6 minuti è stato perfetto per la Roma per come loro affrontano la partita, con una difesa a tre robusta, non dovevano sbilanciarsi. Ci abbiamo provato, forse c'è stato qualche errore, dovevamo essere più tranquilli ma arriverà. La sconfitta non mi piace, brucia, ma lotteremo".