Sampdoria-Roma, le probabili formazioni: Florenzi davanti, Kalinic al posto di Dzeko – LIVE

GENOVA – Il presente e il futuro della Roma dipendono… dal passato: i giallorossi dopo la sosta per le nazionali tornano in campo a Genova contro la nuova Sampdoria di Claudio Ranieri che, come nella passata stagione, ha preso in panchina il posto di Di Francesco. L’allerta meteo arancione ha tenuto tutti in bilico fino alla fine, ma la situazione non è precipitata e quindi si gioca regolarmente. Fonseca fa i conti con i tanti infortunati (Under, Pellegrini, Zappacosta, Diawara e Mkhitaryan) ma recupera perla panchina Perotti e il “mascherato” Dzeko. In porta il solito Pau Lopez, in difesa i terzini sono Spinazzola e Kolarov con Mancini confermato al fianco di Smalling. In mediana Veretout-Cristante è la diga da battaglia mentre sulla trequarti ci sono Kluivert, Zaniolo e Florenzi, spostato per l’occasione in avanti. Il centravanti di scorta è Nikola Kalinic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszysnki, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

A disp.: Avogadri, Falcone, Augello, Chabot, Colley, Murillo, Regini, Barreto, Bertolacci, Léris, Thorsby, Bonazzoli, Caprari, Maroni, Rigoni.

All.: Claudio Ranieri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Jesus, Cetin, Perotti, Pastore, Dzeko, Antonucci.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Peretti – Cecconi.

IV Uomo: Giua.

Var: Banti.

AVar: Banghetti.

LIVE PREPARTITA

Ore 13.00 – La Roma ha lasciato il suo albergo per raggiungere lo stadio.