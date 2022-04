Sampdoria-Roma, le probabili formazioni di Giampaolo e Mourinho

Il dubbio principale riguarda la presenza di Nicolò Zaniolo, che potrebbe accomodarsi di nuovo in panchina dopo l'esclusione nel derby

La Roma riprende il cammino da Genova. Domenica alle 18 i giallorossi faranno visita alla Sampdoria di Giampaolo nella 31esima giornata di campionato. Sarà la prova del nove dopo il derby stravinto con la Lazio, con la speranza magari di rosicchiare qualche punto alla Juventus, quarta in classifica e impegnata nel big match con l'Inter. Oltre all'Atalanta che ospiterà il Napoli in corsa per lo scudetto. Per centrare la decima partita consecutiva senza sconfitte in campionato, Mourinho è pronto a confermare la stessa squadra che ha battuto i biancocelesti quasi due settimane fa. Il che può significare la seconda panchina di fila per Nicolò Zaniolo, che nel derby non ha giocato neanche un minuto. E in Nazionale - out dai convocati con la Macedonia del Nord - è stato sostituito all'intervallo contro la Turchia, trovando anche il commento non proprio leggero del ct Mancini. L'allenatore portoghese è chiamato a una decisione importante, ma per continuare la corsa europea può riproporre un centrocampo 'rinforzato' con Abraham unica punta. Tradotto 3-4-2-1 con Cristante e Oliveira in mediana con Karsdorp e Zalewski esterni, il tandem Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle dell'inglese.