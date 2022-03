Zaniolo fuori all’intervallo, Mancini: “Deve imparare a giocare con gli altri”

Il ct azzurro ha commentato la scelta di sostituire il giocatore della Roma già dopo il primo tempo: "Ha qualità, ma deve sfruttare dopo per segnare. Ed era ammonito..."

L'Italia torna alla vittoria in casa della Turchia, con il ct Mancini che ha fatto parecchi cambi rispetto alla sfida con la Macedonia del Nord . Tra cui Nicolò Zaniolo, titolare nel tridente offensivo. Il giocatore della Roma è stato però sostituito all'intervallo e il tecnico azzurro ne ha parlato in conferenza stampa dopo il match:

Ti aspettavi di più da Zaniolo? Per questo lo hai tolto all'intervallo? È sembrato che steste discutendo... "Nicolò è un giocatore che ha qualità e deve imparare a giocare con gli altri, perché la forza che ha e la qualità le sfrutta dopo per fare gol. Poi era stato ammonito, anche per quello l'ho sostituito. Anche lui ha messo impegno e non posso dire nulla, sia lui che Scamacca e Raspadori. Dopo i primi minuti erano in difficoltà e hanno iniziato a pressare. Sono giovani e possono giocare insieme".