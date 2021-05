Sampdoria-Roma, Dzeko e Mayoral dal 1′ insieme: è la prima volta

Visti i molteplici infortuni ai quali la Roma ha dovuto far fronte, Fonseca ha deciso di schierare i due attaccanti dall'inizio

Edin Dzeko e Borja Mayoral contro la Sampdoria partiranno entrambi dal primo minuto. Visti i molteplici infortuni ai quali la Roma ha dovuto far fronte, oltre all'assenza diPellegrini in attesa della nascita del figlio Thomas, Fonseca ha deciso di schierare i due attaccanti dall'inizio. E' la prima volta che succede. Non è nuova invece la presenza in contemporanea dei due in campo: in diverse occasioni l'uno è subentrato quando l'altro era partito titolare. Dopo la debacle di Manchester, dove la Roma ha perso 6-2, i giallorossi sono chiamati a una prova importantissima contro la Sampdoria di Claudio Ranieri: il Sassuolo ha pareggiato contro l'Atalanta e ora è a -2 dai capitolini.