Sampdoria-Roma, Pellegrini non parte: out per la sfida di stasera

La Roma aveva messo un jet privato a disposizione del suo capitano, ma il travaglio della moglie Veronica è durato più del previsto

Lorenzo Pellegrini non ci sarà contro la Sampdoria. Il travaglio della moglie Veronica è durato più del previsto e per questo il capitano dei giallorossi è stato costretto a rinunciare al match. Il club aveva messo a disposizione un aereo privato per il giocatore, qualora la nascita del piccolo Thomas avesse rispettato i tempi (sarebbe dovuto nascere intorno alle 13). Pellegrini avrebbe voluto essere presente a Marassi, per dare il suo contributo in un momento complicato della stagione. Invece sarà assente, così come El Shaarawy, Veretout, Spinazzola, Diawara, Pedro e Zaniolo. Un problema in più per Fonseca, che contro la Samp dovrà schierare una formazione d'emergenza.