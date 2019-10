Sampdoria-Roma, c’è l’ok del Comune: a Genova non piove – LIVE – FOTO

GENOVA – Sampdoria-Roma si giocherà. Manca davvero solo l’ok ufficiale, ma dal Comune arrivano notizie confortanti per i tanti romanisti che sono partiti direzione Genova. Sul capoluogo ligure non piove da alcune ore, anzi in alcune zone è anche apparso un timido sole stamattina. Alle 12 è atteso il via libera definitivo, alle 15 il fischio d’inizio che a questo punto è praticamente certo. Resta l’allerta arancione, ma le precipitazioni più importanti sono attese nel tardo pomeriggio e per questo non è detto che interessino l’orario della partita e l’immediato post gara.

LIVE

Ore 11.30 – A Genova in questo momento non piove. Il cielo è nuvoloso e scuro all’orizzonte, c’è molto vento ma l’alluvione previsto nei giorni scorsi per il momento è un rischio scongiurato. Si va verso l’ok ufficiale.