Samp, casting per il dopo Giampaolo: De Rossi e Ranieri tra i candidati

Tra i candidati alla panchina della Sampdoria lasciata libera da Giampaolo c’è DanieleDe Rossi. L’ex centrocampista della Roma, ora collaboratore tecnico della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è tra i nomi più caldi per allenare i blucerchiati, al momento ultimi con appena due punti in classifica. Un profilo serio che ha tanta voglia di mettersi alla prova per dimostrare che gli insegnamenti del Ct Azzurro sono serviti. Serve però un piano condiviso. E una linea societaria che sin qui non è stata evidentemente ancora trovata. Il sogno del club è un altro romanista: Claudio Ranieri, che già una volta, quasi tre anni fa (era il 12 ottobre 2019) arrivò a Genova con la Samp ferma a quota 3 dopo 7 partite e la portò in salvo con quattro turni di anticipo. Ma Ranieri costa, il suo ingaggio annuale oscilla intorno ai due milioni netti e la Samp deve tenerne conto. In lista oltre ai due ex giallorossi sono stati presi in considerazione anche D’Aversa, Andreazzoli, Stankovic e Semplici.