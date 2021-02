“Salutate Paulo Fonseca”: la reazione dello Shakhtar al sorteggio con la Roma – FOTO

Amici ieri, nemici oggi. Torneranno ad intrecciarsi le storie di Paulo Fonseca e dello Shakhtar Donetsk, visto che gli ucraini saranno gli avversari della Roma agli ottavi di Europa League. E sul profilo Twitter dello Shakhtar è arrivato il primo saluto a Fonseca, con i tifosi giallorossi però che hanno voluto rispondere agli ucraini pubblicando foto, GIF e video del famoso intervento in extremis di Bruno Peres nella Champions del 2018. “Salutate Bruno“, questo il tono dei commenti del popolo romanista, che infiamma già una sfida difficilissima per la squadra di Fonseca. A guidare la Roma poi ci sarà un altro ex, Mkhitaryan, che ha militato con lo Shakhtar per tre stagioni prima di andare al Borussia Dortmund.