Salisburgo, ecco chi sono i giovani terribili che sfideranno la Roma

Una rosa tutta (o quasi) under 25. Come da recente tradizione, con giovani interessanti che puntano a essere il nuovo Haaland. Il Salisburgo sarà la prossima avversaria della Roma in Europa League. I giallorossi affronteranno gli austriaci ai playoff in programma il 16 e il 23 febbraio. Il match di ritorno si disputerà allo stadio Olimpico e il club ha già comunicato che a breve inizierà la vendita dei biglietti. La squadra allenata da Jaissle è arrivata terza nel girone con Milan e Chelsea mettendo in difficoltà sia i Blues che i rossoneri strappando due pareggi. In patria è momentaneamente al primo posto con 4 punti di vantaggio sullo Sturm Graz che è arrivata quarta nel gruppo della Lazio . Il Salisburgo fa parte del gruppo RedBull che nel 2005 ha modificato nome, colori sociali e simbolo. Questa situazione ha creato forte malcontento nella tifoseria e l'ha divisa fra coloro che comunque sostengono la squadra rivoluzionata e coloro che non l'accettano. Questi ultimi hanno fondato una squadra con la denominazione originale Sportverein Austria Salzburg . In Austria vanta 16 campionati vinti e 9 coppe nazionali in bacheca. A livello internazionale ha raggiunto la finale di Coppa Uefa contro l’Inter perdendola.

Non ci sono precedenti tra Roma e Salisburgo. Bilancio positivo contro squadre austriache

Sono in tutto 6 i precedenti della Roma contro le squadre austriache ma nessuno contro il Salisburgo. Il bilancio recita 3 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte. Il primo confronto contro squadre austriache nelle moderne competizioni Uefa è tra la Roma e il Wacker Innsbruck. Le due squadre si sono affrontate nel primo turno di Coppa UEFA 1992-93. I giallorossi, guidati da Vujadin Boskov, si sono imposti nettamente (1-4) nell’andata in terra austriaca: reti di Giannini, Caniggia, ancora Giannini e Muzzi. Inutile il momentaneo 1-2 firmato da Baur. Il ritorno, praticamente ininfluente, è terminato 1-0 per i capitolini, rete di Hassler. L’ultimo precedente invece è contro il Wolfsberger. Pareggio per 2-2 nella gara finale del girone di Europa League. Reti di Perotti e Dzeko per i giallorossi ma non bastarono per via dell’autogol di Florenzi e per la marcatura di Weissman.