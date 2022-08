Salernitana-Roma, sold out il settore ospiti per i tifosi giallorossi

La Roma si prepara a tornare in campo per la prima giorata di campionato contro la Salernitana. Per la sfida dell'Arechi di domenica alle 20:45, la squadra di Mourinho avrà il sostegno di circa 2000 romanisti. Il club giallorosso annuncia il settore ospiti sold out sul sito ufficiale: "La grande passione dei tifosi giallorossi non conosce soste, né in casa né in trasferta. Tutti i biglietti del settore riservato ai romanisti per Salernitana-Roma sono esauriti. La sfida, che vale la prima giornata di campionato, si giocherà allo stadio Arechi domenica 14 agosto alle 20:45. L'AS Roma sconsiglia di recarsi a Salerno senza essere in possesso del biglietto per la partita".