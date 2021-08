Salernitana-Roma, le formazioni ufficiali di Castori e Mourinho

I giallorossi confermano 10/11° della formazione vista contro la Fiorentina: l'unica eccezione la fa Perez al posto dello squalificato Zaniolo

La Roma ha portato a termine il primo piccolo obiettivo: battere il Trabzonspor ai playoff e qualificarsi ai gironi della Conference League, dove i giallorossi affronteranno Zorya, CSKA Sofia e Bodo/Glimt. Ora si pensa di nuovo al campionato dove Mourinho dovrà sfidare la Salernitana. La formazione giallorossa che scende in campo è pressappoco la stessa vista contro la Fiorentina e contro il Trabzonspor, ad eccezione di Carles Perez al posto dello squalificato Zaniolo, espulso con i viola. In porta Rui Patricio, sulle fasce Karsdorp e Vina con Mancini e Ibanez a completare il reparto. Cristante e Veretout a centrocampo, mentre sulla trequarti insieme a Pellegrini ci saranno Carles Perez e Mkhitaryan. In attacco, ancora una volta, Abraham. Per la Salernitana Castori schiererà in campo un 3-5-1-1 con Belec tra i pali: difesa a tre con Aya, l'ex giallorosso Gyomber e Jaroszynski. A centrocampo Kerchida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi e Ruggeri. In attacco L. Coulibaly e Bonazzoli.