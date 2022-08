Salernitana-Roma, Cristante: “Che inizio!”. Dybala: “Testa alla prossima”

Buona la prima per la Roma di José Mourinho, come nella passata stagione. I giallorossi espugnano l'Arechi grazie al gol di Bryan Cristante, al minuto 33 con un tiro da fuori area, e battono 1-0 la Salernitana di Nicola. Primi tre punti per i capitolini, davanti a circa 2000 tifosi romanisti che hanno seguito la squadra a Salerno e l'hanno sostenuta per tutta la partita.