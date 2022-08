Roma, Ferragosto felice: Cristante firma l’1-0 contro la Salernitana

I giallorossi, come lo scorso anno, vincono all'esordio. Il centrocampista decide la sfida dell'Arechi, Zaniolo tra i migliori in campo

Daniele Aloisi

La Roma vince la prima gara dell'anno come la scorsa stagione. Ai giallorossi basta un gol di Cristante al 33' con un bel tiro da fuori area. Ritmi altissimi nella prima frazione di gioco. La Roma parte bene e nei primi 20 minuti sfiora il vantaggio tre volte con Zaniolo che non è fortunato. Al 33' arriva il vantaggio con Cristante che trova l'angolino con un bel sinistro dalla distanza. Verso la fine del primo tempo clamorosa occasione per i giallorossi con Dybala che da solo davanti a Sepe prende in pieno il palo. Nella ripresa i giallorossi continuano attaccare e la "Joya" va nuovamente a centimetri dal primo gol con la sua nuova maglia. Negli ultimi 20 minuti Mourinho toglie Abraham e Zaniolo ( tra i migliori in campo) e fanno il loro esordio Matic e Wijnaldum. L'olandese trova il gol del 2-0 pochi minuti più tardi ma viene annullato per fuorigioco. La Roma non rischia mai di subire il gol del pareggio, gestisce il risultato e porta a casa i tre punti. Lunedì affronterà la Cremonese allo stadio Olimpico.

Zaniolo e Dybala sprecano ma ci pensa Cristante: Roma in vantaggio all'intervallo

Prima gara ufficiale per la Roma e Mourinho sorprende tutti con la formazione. Fuori Matic per far spazio a Cristante. In avanti Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. Il numero 22 è il più ispirato e sfiora il gol due volte nei primi 10 minuti. Il primo tentativo finisce a lato di poco mentre al secondo Sepe fa un'ottima parata e devia il pallone in calcio d'angolo. Al 17' si fa vedere la Salernitana con Bonazzoli che prova dalla distanza. Tiro deviato ma Rui Patricio è bravo a bloccare la sfera in due tempi. Al 23' scalda il sinistro Dybala su calcio di punizione ma la sua conclusione finisce di poco alta sopra la traversa. Due minuti più tardi ottima triangolazione tra la "Joya", Abraham e Zaniolo. La palla arriva sul destro di Nicolò che da buona posizione manda a lato. Al 27' arriva il primo ammonito della gara, Coulibaly prende il cartellino giallo dopo un brutto fallo su Pellegrini.

Sei minuti dopo arriva il vantaggio della Roma con Cristante che con un ottimo sinistro dalla distanza batte Sepe. Il primo gol stagionale dei giallorossi è messo a segno dall'ex Atalanta. Altri due ammoniti per la squadra campana, Sozza sanziona anche Gyomber e Kastanos. Clamorosa occasione per la Roma al 43'. Bellissima azione di Zaniolo che libera Dybala, l'argentino colpisce il palo in pieno. Sulla ribattuta arriva Abraham ma salva il gol quasi sulla linea Mazzocchi. La prima frazione termina 1-0 per la squadra di Mourinho.

Alla Roma basta Cristante: vittoria all'esordio per i giallorossi

Il secondo tempo riparte con gli stessi 22 della prima frazione. Al 47' viene ammonito Smalling per un fallo su Botheim. Al 53' arriva il primo cambio per Nicola: fuori Kastanos e dentro Ribery. Altra grande occasione per la Roma. Spinazzola verticalizza per Dybala che con il sinistro da posizione defilata sfiora il palo. Altre sostituzioni per i granata a mezz'ora dal termine: escono Botheim e Mazzocchi ed entrano Valencia e Sambia.

Anche Zaniolo va a centimetri dal 2-0, il numero 22 si accentra e prova il tiro dalla distanza che fa la 'barba' al montante alla sinistra di Sepe. Abraham esce al 68', esordio per Matic che poco dopo viene ammonito. Anche Wijnaldum debutta in maglia giallorossa, entra al posto di uno stanchissimo Zaniolo. L'olandese trova il gol a 5' dal termine ma la sua rete viene annullata per fuorigioco di Dybala sul lancio del centrocampista serbo. All'87' finisce anche la partita di Dybala, al suo posto entra El Shaarawy. Dopo 4 minuti di recupero finisce il match e la Roma vince la prima gara dell'anno. Lunedì affronterà la Cremonese alle 18.30 allo stadio Olimpico.

Salernitana-Roma 0-1: il tabellino

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Vilhena, L. Coulibaly (Kristoffersen 73'), Kastanos (Ribery 33'), Mazzocchi (Sambia 61'); Botheim (Valencia 61'), Bonazzoli. All.: Nicola.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala (El Shaarawy 90') ; Zaniolo (Wijnaldum 79'), Abraham (Matic 68'). All.: Mourinho.

Arbitro: Sozza. Guardalinee: Cecconi-Bercigli. Quarto uomo: Baroni. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi

Marcatori: Cristante 33' (R)

Ammoniti: Coulibaly 28' (S), Gyomber 39' (S), Kastanos 40' (S), Smalling 47' (R), Matic 72' (R)