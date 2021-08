Salernitana, Bocchini: “Non è facile recuperare anche solo un gol con una Roma così”

Le parole del vice allenatore: "Abbiamo bisogno soprattutto a livello numerico di completare una rosa che viene da un periodo in cui abbiamo avuto le nostre difficoltà"

Dopo l’1-0 vi siete sgretolati... Quando vai a cercare di ribaltare anche un solo gol non è facile con una Roma con così tante qualità e capacità di tagliare le linee di copertura. Sul primo gol ci siamo fatti sorprendere su una scalata, concedere un tiro alla Roma ci può stare nonostante un grandissimo primo tempo. Siamo rientrati carichi e concentrati, sapevamo cosa avevamo fatto bene e che dovevamo continuare su quella linea. Quando apri un po’ le maglie per accompagnare meglio l’unico attaccante non è facile, quando non riesci a fare i cambi in maniera tempestiva perché abbiamo preso subito il 2-0. Potevamo riaprirla con Bonazzoli ma non ci siamo riusciti. Ripartiamo dal primo tempo, un atteggiamento importante contro una squadra fortissima con grandissima personalità. Dobbiamo rivedere un po’ di cose, era un periodo un po’ turbolento. La fiducia non deve mai abbandonarci, deve essere il nostro motore per fare partite come il primo tempo di oggi di quella portata fisica e nervosa.