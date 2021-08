Salernitana-Roma, paura per la moglie di Castori ma sta bene: cosa è successo

Paola, moglie di Castori, è stata colta da malore e ha battuto la testa durante la partita: è stata trasportata in ospedale per precauzione, ma sta bene

Postpartita di Salernitana-Roma, tempo di analizzare il match davanti alle telecamere, ma invece di Fabrizio Castori per i campani - sconfitti per 4 a 0 - si presenta Riccardo Bocchini, il vice, anche lui all'oscuro dei motivi. In prima battuta sembrava potesse essere un problema di salute al tecnico, ma la verità è che l'allenatore della Salernitana è corso dalla moglie. Come riportato da 'Dazn', infatti, durante la partita la signora Paola è stata colta da un malore e cadendo ha battuto la testa. Subito è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente anche dalla Salernitana confermano che la moglie del mister sta bene e non ha nulla. Semplice precauzione, solo un grande spavento.