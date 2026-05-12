Sabatini su Luis Enrique: “Con lui dominavamo le partite. Pagò la questione Totti”

La ricostruzione dell'ex ds cozza un po' con i risultati ottenuti dalla Roma in quella stagione

Redazione 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 11:35)

Walter Sabatini parla di nuovo della sua esperienza nella capitale. L’ex direttore sportivo della Roma, intervistato da AS, ha ripercorso l’esperienza nella Capitale soffermandosi sul rapporto con Luis Enrique e sulle difficoltà incontrate durante quella stagione, segnata anche dalla gestione di Totti. Che però sembrava davvero l'ultimo dei problemi...

Come le viene in mente, per la sua Roma, di andare a Barcellona per firmare l'allenatore della filiale?

"Me lo ha suggerito il mitico Dario Canovi (considerato il primo rappresentante italiano di calciatori). È venuto a Roma per parlarmi di lui. Mi ha detto qualcosa del tipo che Luis Enrique voleva tentare la fortuna all'estero, lasciare la filiale blaugrana. Ha sottolineato che emotivamente era molto legato al Barça, ma l'Italia lo attraeva per iniziare nella massima serie. Ho mandato lì i miei collaboratori. Frederic Massara e Pasquale Sensibile. Tornarono sorpresi ed entusiasti di come giocavano quei ragazzi".

Qual è stato il passo seguente?

"Ho chiamato un'amica giornalista per farmi fare un dossier con tutte le sue dichiarazioni in conferenze stampa o qualche intervista che avrebbe rilasciato. Dirigeva il Barça B, e non è che avesse molta visibilità mediatica, ma ci siamo tuffati e abbiamo preso il succo. Ho letto tutto e sono rimasto scioccato da qualcosa. "L'importante non è l'obiettivo, ma il percorso per raggiungerlo". Può sembrare una frase ricorrente, smallata, usata superficialmente da molti. Uno stereotipo che però non è normale nel calcio che avevo vissuto in Italia. Ero curioso di questo modo di pensare. Poi sono andato a Barcellona, dove un paio di giorni prima avevo mandato Franco Baldini (il suo braccio destro nel club). Ci incontriamo con Luis a casa sua. Non ho esitato. In effetti, le aspettative che avevo in questo magnifico allenatore sono state confermate. Sono tornato a Roma, e l'ho chiamato offrendogli un contratto formale. Ha accettato, per fortuna. In pochi giorni è arrivato nella capitale. Sono orgoglioso, perché ha significato una scelta rivoluzionaria. Tutti, in Italia, lo ricordavano come allenatore… Nessuno, però, era caduto in lui come allenatore per la Serie A. Ha significato qualcosa di unico nel calcio. Non classificabile".

Roma, la Roma, è molto tradizionale. Inoltre, una piazza molto complicata e impegnativa. L'ultimo a vincere un campionato qui è stato Fabio Capello. Si aspettavano un tecnico affermato, e sicuramente lei aveva una lista di pretendenti… Tuttavia, è arrivato lui, molto giovane. Aveva 41 anni

"Il suo arrivo è stato una benedizione, e non mi riferisco al tema dei risultati. Lì non ha avuto fortuna (la Roma è arrivata settima, fuori dall'Europa). Ciò che ha portato è stata una cultura del lavoro, nuova, rivoluzionaria. Sai una cosa? I calciatori più importanti… Di Rossi, per esempio… Venivano e mi dicevano questo: "Ci sono così tanti concetti che sviluppa in allenamento, che ho la sensazione di non aver mai giocato a calcio prima". Attenzione, perché Daniele era un campione del mondo, non uno qualsiasi. Sentivo che stavo imparando a giocare, ed ero felice, innamorato di quel calcio. De Rossi era intelligente e sensibile. Mi rassicurava e mi riempiva di orgoglio ogni volta che veniva nel mio ufficio per dirmi questo".

Una volta ho letto un'intervista di DDR in cui nominava i due tecnici che lo hanno segnato di più nella sua carriera: Antonio Conte e Luis Enrique, che tra l'altro lo ha lasciato in tribuna per una partita per essere arrivato in ritardo. Era il secondo capitano. Un altro calciatore che ha sempre parlato molto bene dell'attuale capo del PSG è stato Nicolás Burdisso. Ha allenato anche lui a Roma

"Quello che ti dico. Burdisso era un altro peso massimo. Un ragazzo intelligente, in tutti i sensi. Vedrai… Amo molto Luis Enrique. Lo seguo, guardo le sue partite. È un orgoglio per me tutto ciò che sta ottenendo"

Di lui ho sempre apprezzato l'andare dritto. Un tipo di parola; non un baro. Saprà che, dopo l'accordo con lei, ha rifiutato l'Atlético de Madrid.

"L'ho scoperto poco dopo, sì. Luis Enrique è un uomo verticale. Una persona coerente. Non accetta impegni. È un tipo straordinario, qualcosa di indispensabile per essere un buon allenatore. Questo coincide sempre. Non ci sono tecnici asini che poi sono uomini meravigliosi. No, non quello. Queste cose vanno di pari passo".

Per sceglierlo, chi ha dovuto scartare in panchina?

"Molti, ma preferisco risparmiarmi dei nomi. Praticamente tutti gli italiani si erano offerti, perché questo club seduce, è molto amato, desiderato. In Italia, la Roma, è fondamentale come squadra, modello e città. Tutti volevano venire. Tutti di quel tempo, ovviamente. C'era molto livello".

Ricordo che una volta ho intervistato Burdisso, oggi direttore sportivo del Brescia. "Era troppo avanzato per il nostro calcio. Un prescelto", ha detto

"Certo che sì. Sono d'accordo con lui. Nicolas deve essere sempre ascoltato. Facevamo cose uniche, eravamo un po' avanti. Ho sentito di tiki-taka, ma non mi piace questo termine. È un cliché. Noi dominavamo le partite, dominavamo l'avversario. Mi sono sentito orgoglioso".

Sì, ma i risultati non sono arrivati. Cosa è fallito? Tempo, pazienza…

"No. Luis Enrique aveva la sua ideologia, è un uomo coerente con le sue idee. Ha preso decisioni potenti e radicali, in particolare una partita di Europa League con Francesco Totti e altri teorici titolari. Li ha lasciati fuori a beneficio di altri ragazzi che gli erano piaciuti durante il raduno estivo".