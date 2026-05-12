Gasperini, numeri record: dalla distanza dal secondo posto ai punti in 36 giornate

Sessantasette punti in trentasei giornate, tanti anni fa era normalità. Ma quello che ha fatto Gasperini oggi sembra eccezionale. Perché con una vittoria nelle ultime due giornate la Roma taglierebbe il traguardo dei 70 punti, nessuno ha fatto meglio dal 2017-2018 quando sulla panchina c'era Di Francesco (77 punti) e la squadra giallorossa finì terza in classifica. A far rumore oggi è soprattutto la distanza dal secondo posto considerato che il Napoli è a 3 punti. Una situazione che, a due giornate dal termine, non si verificava dal 2016-2017, l'ultimo anno di Totti con Spalletti in panchina quando i giallorossi chiusero proprio al secondo posto davanti al Napoli di una sola lunghezza. Il controaltare sono le coppe. Negli anni di Mourinho, infatti, la Roma era ancora in corsa per vincere un trofeo.